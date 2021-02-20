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Первая партия вакцины от COVID-19 из Китая прибыла в Беларусь
20.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Помощь из Китая для общего будущего» – гуманитарный груз с такой надписью приземлился в Минске, сообщила корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Партию вакцины объемом 100 тысяч доз доставили из Пекина. За услуги китайский авиаперевозчик ничего не взял. О поставке препарата договорились в конце января Александр Лукашенко с Си Цзиньпином во время телефонного разговора. Сейчас идут переговоры о новой партии.
Ранее стало известно, что главные библиотеки Минска и Нур-Султана получили доступ к электронным фондам друг друга.
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О поставке препарата договорились в конце января Александр Лукашенко с Си Цзиньпином во время телефонного разговора.
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