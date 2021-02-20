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Первая партия вакцины от COVID-19 из Китая прибыла в Беларусь

20.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Помощь из Китая для общего будущего» – гуманитарный груз с такой надписью приземлился в Минске, сообщила корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Партию вакцины объемом 100 тысяч доз доставили из Пекина. За услуги китайский авиаперевозчик ничего не взял. О поставке препарата договорились в конце января Александр Лукашенко с Си Цзиньпином во время телефонного разговора. Сейчас идут переговоры о новой партии.

«Сейчас переговоры между нашими партнерами идут к концу, уже в недалеком будущем будет большая партия вакцин», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Беларуси Се Сяоюн.

Ранее стало известно, что главные библиотеки Минска и Нур-Султана получили доступ к электронным фондам друг друга.



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Теги: Минск
 
 
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О поставке препарата договорились в конце января Александр Лукашенко с Си Цзиньпином во время телефонного разговора.
 
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