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Государство концентрирует стекольные заводы в один холдинг
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко распорядился безвозмездно передать в собственность РУП «Белорусская стекольная компания» акции четырех стекольных ОАО. На это дается небольшой срок — до 25 февраля 2021 года.
Итак, госкомпания получит пакет следующих обществ: «Белмедстекло» (80,5%), «Гомельстекло» (99,93%), Гродненский стеклозавод (99,3%), «Стеклозавод «Неман» (99,99%).
Юрлицо нового холдинга было зарегистрировано недавно — в октябре 2020 года — Гродненским горисполкомом. Основной вид деятельности — деятельность головных организаций. О создании холдинга власти заговорили в августе 2020 года. Белорусской стекольной компанией руководит Юрий Скрипко. Еще в начале 2021 года он провел переговоры с ключевым поставщиком сырья — Башкирской содовой компанией (Россия).
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко распорядился безвозмездно передать в собственность РУП «Белорусская стекольная компания» акции четырех стекольных...
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