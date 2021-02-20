сообщила "Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева. Полнометражный художественный фильм киностудии "Союзмультфильм" о Чебурашке может выйти в прокат 1 января 2023 года,"Интерфаксу" председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.













Как уточнили агентству в пресс-службе "Союзмультфильма", киностудия будет принимать активное участие в подготовке этого фильма на всех этапах его производства и бережно следить за соответствием образа Чебурашки.





Как ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе студии, для "Союзмультфильма" "Чебурашка" станет первым полнометражным художественным игровым фильмом. Персонаж будет создан с применением современных компьютерных технологий и интегрирован в фильм методом совмещения Full CG.





По жанру картина будет семейной комедией: сюжет новой истории о Чебурашке сейчас находится в разработке.





Сценарий создают авторы трилогии "Последний Богатырь" во главе с Виталием Шляппо. Режиссером картины выступит Дмитрий Дьяченко ("О чем говорят мужчины", "Кухня в Париже", "Последний Богатырь"). Как ожидается, съемки фильма начнутся в этом году.