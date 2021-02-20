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Житель Минска научился предсказывать погоду по поведению голубей

20.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь после морозов идет потепление. Уже завтра до плюс двух, а в понедельник четыре градуса. За прогнозом погоды внимательно следит житель Минска Николай Бабук. Его любовь – это голуби. И как оказалось, они тоже могут предсказать снег или дождь.

Николай Бабук о голубях, кажется, знает все. Говорит, любовь к птицам когда-то привил отец, еще лет 50 назад. В год на птиц у Николая Васильевича уходит порядка тонны зерна, хотя в питомнике обитает немногим более 60 особей. Это пернатые двух пород – бакинская бойная и такла. От обычных уличных голубей они кардинально отличаются. Но не только рационом питания и условиями содержания.

«Вот эти голуби отличаются от остальных, они как акробаты: поднимаются высоко в небо и начинают там играть – ударять крылом о крыло. Получается такой характерный щелчок. И кувыркаются», – рассказал заводчик голубей Николай Бабук.

Между небом и землей

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Чтобы птицы не утратили свои навыки, их нужно регулярно тренировать – запускать в небо. Но такие тренинги возможны только летом: зимой голуби могут стать легкой добычей для хищных птиц – ястреба, сокола, коршуна.

«Коршуны и ястребы живут на трубе, на «Авроре», на домах, которые построили здесь. Наступает осенний период, из леса, где они гнездятся, все птицы улетают на юг. Соответственно, им питаться нечем. И все хищные птицы из леса откочевывают в город», – добавил заводчик.

Повадки своих пернатых питомцев Николай Бабук изучил досконально. Утверждает: по поведению можно узнать, какой будет погода.

«Если потеплеет, то голуби хотят купаться. Тогда они просто лезут в воду. Вот это единственное», – отметил Николай Бабук.

Своих птиц Николай Бабук навещает ежедневно и вне зависимости от погоды в дождь, слякоть, в жару или лютый мороз. Говорит, будет ходить, сколько хватит сил и здоровья. Вот такая любовь на всю жизнь. Любовь и голуби.



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Теги: Минск
 
 
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Чтобы птицы не утратили свои навыки, их нужно регулярно тренировать – запускать в небо. Этим и занимается Николай Бабук.
 
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