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В Сморгони задерживают активистов. Вероятно, из-за «Жыве Беларусь!» на политическом суде

20.02.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 февраля в Сморгони произошло несколько задержаний местных активистов, сообщает Белсат со ссылкой на правозащитников.


Сморгонцы, которых подозревали в расклейке листовок


Сначала стало известно о задержании предпринимателя Ромуальда Улана, оказывающего услуги печати, и 54-летней Людмилы Сульжицкой – она едва ли не каждый день выходит на протестные акции.

Илья Петунов в 16:00 понес какую-то жалобу в РОВД и не вернулся, так как там был и задержан.

Сотрудники милиции также приходили за Русланом и Любовью Валюк. Девушки дома не было, а про парня мать сказала, что ему плохо, вызывает ему скорую.

Задержаны еще Евгений Новик и Сергей Трай. Есть сведения, что на задержанных составляют протоколы по статье 23.34 КоАП.

Правозащитники полагают, что задержания мог вызвать возглас на политическом суде.

18 февраля суд Сморгонского района объявил приговор по уголовному делу Руслана Валюка и Инессы Марковой. Их обвиняли по ч. 2 ст. 188 УК за клевету. В сентябре 2020 года они якобы расклеили в Сморгони листовки, в которых содержались «заведомо ложные» сведения, якобы опозорившие милиционеров. Мужчина получил два года «химии», женщина – два года «домашней химии».

После оглашения приговора в коридоре скандировали «Жыве Беларусь!». Сразу же председатель суда Людмила Петрова запретила дежурному милиционеру выпускать из суда присутствующих, а сама вызвала милицию. В здании заблокировали около 20 человек. Некоторые убежали через окно. Девятерых оставшихся повели в местный РОВД.
 
 
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19 февраля в Сморгони произошло несколько задержаний местных активистов, сообщает Белсат со ссылкой на правозащитников.
 
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