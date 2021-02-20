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Белоруски выступают в эстафете на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Сегодня на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафеты. Первыми на старт выйдут женщины.
Нашу команду сегодня представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.
Главные фаворитки выставили следующие четверки:
Норвегия: Тандревольд, Экхофф, Лиен, Олсбю-Ройзеланд;
Швеция: Скоттхейм, Перссон, Э. Оберг, Х. Оберг;
Россия: Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева;
Италия: Виттоцци, Каррара, Санфилиппо, Вирер;
Германия: Хинц, Хеттих, Херрманн, Пройс;
Франция: Бескон, А. Шевалье, Х. Шевалье, Симон;
Швейцария: А. Гаспарин, С. Гаспарин, Э. Гаспарин, Хекки;
Украина: Меркушина, Джима, Блашко, Пидгрушная;
Австрия: Здоуц, Иннерхофер, Швайгер, Хаузер;
Чехия: Йислова, Пушкарчикова, Давидова, Харватова.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Сегодня на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафеты. Первыми на старт выйдут женщины.
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