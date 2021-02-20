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Белоруски выступают в эстафете на ЧМ по биатлону. Онлайн гонки

20.02.2021 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафеты. Первыми на старт выйдут женщины.


Фото: TUT.BY

Нашу команду сегодня представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола и Елена Кручинкина.

Главные фаворитки выставили следующие четверки:

Норвегия: Тандревольд, Экхофф, Лиен, Олсбю-Ройзеланд;

Швеция: Скоттхейм, Перссон, Э. Оберг, Х. Оберг;

Россия: Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева;

Италия: Виттоцци, Каррара, Санфилиппо, Вирер;

Германия: Хинц, Хеттих, Херрманн, Пройс;

Франция: Бескон, А. Шевалье, Х. Шевалье, Симон;

Швейцария: А. Гаспарин, С. Гаспарин, Э. Гаспарин, Хекки;

Украина: Меркушина, Джима, Блашко, Пидгрушная;

Австрия: Здоуц, Иннерхофер, Швайгер, Хаузер;

Чехия: Йислова, Пушкарчикова, Давидова, Харватова.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Сегодня на чемпионате мира по биатлону пройдут две эстафеты. Первыми на старт выйдут женщины.
 
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