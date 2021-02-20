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Ученые создали «черную дыру» и доказали излучение Хокинга

20.02.2021 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, подтвердив существование устойчивого излучения Хокинга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Physics. Об этом рассказывает Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз на Phys.org.


Фото: pixabay.com

«Черная дыра» состояла из 800 атомов рубидия и имела длину около 0,1 миллиметра. Атомы двигались быстрее скорости звука, поэтому звуковые волны не могли покинуть пределы объекта. Снаружи «горизонта событий» газ протекал медленно, поэтому звуковые волны могли свободно перемещаться.

В обычной черной дыре излучение Хокинга появляется, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает прочь. Исследователи обнаружили, что у аналога черной дыры возникает пара звуковых волн, а также подтвердили корреляцию между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз в течение 124 дней.

Ранее физики из Мексики и Израиля впервые продемонстрировали существование излучения Хокинга с помощью сверхкоротких лазерных импульсов и фотонного кристаллического волокна. Однако до сих пор подтвердить устойчивость излучения не удавалось.

 
 
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Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, подтвердив существование устойчивого излучения...
 
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