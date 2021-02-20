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Ученые создали «черную дыру» и доказали излучение Хокинга
Источник материала: Tut.by
Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, подтвердив существование устойчивого излучения Хокинга. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Physics. Об этом
«Черная дыра» состояла из 800 атомов рубидия и имела длину около 0,1 миллиметра. Атомы двигались быстрее скорости звука, поэтому звуковые волны не могли покинуть пределы объекта. Снаружи «горизонта событий» газ протекал медленно, поэтому звуковые волны могли свободно перемещаться.
В обычной черной дыре излучение Хокинга появляется, когда у горизонта событий возникает пара виртуальных частиц, которая превращается в пару частица-античастица. При этом одна частица падает за горизонт, а другая улетает прочь. Исследователи обнаружили, что у аналога черной дыры возникает пара звуковых волн, а также подтвердили корреляцию между ними, повторив эксперимент 97 тысяч раз в течение 124 дней.
Ранее физики из Мексики и Израиля впервые
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Ученые Израильского технологического института создали в лабораторных условиях звуковой аналог черной дыры, подтвердив существование устойчивого излучения...
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