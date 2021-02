Американский YouTube-блогер обвинил Влада Бумагу в плагиате

Источник материала: Tut.by

Американский YouTube-блогер обвинил одного из самых популярных русскоязычных видеоблогеров Влада Бумагу в плагиате. Об этом пишет TJournal.

Джимми Дональдсон (или Mr. Beast) — популярный американский видеоблогер: на его канале более 50 миллионов подписчиков, а Forbes поставил его на второе место в топе самых высокооплачиваемых YouTube-авторов за 2020 год.

Помимо этого, Дональдсон известен своим благотворительным проектом #TeamTrees (он сам, PewDiePie, Ninja и другие блогеры собирали деньги на посадку 20 миллионов деревьев), и поддержкой PewDiePie в его «войне» против индийского канала T-Series (он выкупал билборды и помещал туда призывы подписаться на PewDiePie). В конце 2020 года Mr. Beast собрал авторов YouTube-каналов и сделал собственный Rewind, поскольку сам YouTube не стал его выпускать.

19 февраля Mr. Beast обвинил в плагиате белоруса Влада Бумагу — автора канала A4 (28 миллионов подписчиков) и одного из самых популярных видеоблогеров русскоязычного YouTube. Бумага в основном снимает челленджи, и в 2020 году он стал гостем «Вечернего Урганта», а также попал в номинацию Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» (но не победил).

Дональдсон отметил, что Бумага не просто заимствует у него идеи для видео — он копирует в том числе обложки, переснимая их или даже оставляя тот же фон, что и у Mr.Beast. «Самый крупный канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо поверх моего», — написал американец в Twitter.