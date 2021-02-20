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Американский YouTube-блогер обвинил Влада Бумагу в плагиате
Источник материала: Tut.by
Американский YouTube-блогер обвинил одного из самых популярных русскоязычных видеоблогеров Влада Бумагу в плагиате. Об этом
Джимми Дональдсон (или Mr. Beast) — популярный американский видеоблогер: на его канале более 50 миллионов подписчиков, а Forbes
Помимо этого, Дональдсон известен своим благотворительным проектом
19 февраля Mr. Beast обвинил в плагиате белоруса Влада Бумагу — автора канала A4 (28 миллионов подписчиков) и одного из самых популярных видеоблогеров русскоязычного YouTube. Бумага в основном снимает челленджи, и в 2020 году он
Дональдсон отметил, что Бумага не просто заимствует у него идеи для видео — он копирует в том числе обложки, переснимая их или даже оставляя тот же фон, что и у Mr.Beast. «Самый крупный канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо поверх моего», —
Твит разошелся по соцсети. В русскоязычном YouTube о заимствованиях
Например, слева — британский блогер Morgz, справа — Влад A4.
А вот еще пример из комментариев к твиту.
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