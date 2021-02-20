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Американский YouTube-блогер обвинил Влада Бумагу в плагиате

20.02.2021 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский YouTube-блогер обвинил одного из самых популярных русскоязычных видеоблогеров Влада Бумагу в плагиате. Об этом пишет TJournal.


Источник: TJournal

Джимми Дональдсон (или Mr. Beast) — популярный американский видеоблогер: на его канале более 50 миллионов подписчиков, а Forbes поставил его на второе место в топе самых высокооплачиваемых YouTube-авторов за 2020 год.

Помимо этого, Дональдсон известен своим благотворительным проектом #TeamTrees (он сам, PewDiePie, Ninja и другие блогеры собирали деньги на посадку 20 миллионов деревьев), и поддержкой PewDiePie в его «войне» против индийского канала T-Series (он выкупал билборды и помещал туда призывы подписаться на PewDiePie). В конце 2020 года Mr. Beast собрал авторов YouTube-каналов и сделал собственный Rewind, поскольку сам YouTube не стал его выпускать.

19 февраля Mr. Beast обвинил в плагиате белоруса Влада Бумагу — автора канала A4 (28 миллионов подписчиков) и одного из самых популярных видеоблогеров русскоязычного YouTube. Бумага в основном снимает челленджи, и в 2020 году он стал гостем «Вечернего Урганта», а также попал в номинацию Forbes «30 самых перспективных россиян до 30 лет» (но не победил).

Дональдсон отметил, что Бумага не просто заимствует у него идеи для видео — он копирует в том числе обложки, переснимая их или даже оставляя тот же фон, что и у Mr.Beast. «Самый крупный канал в России просто берет мои обложки и фотошопит свое лицо поверх моего», — написал американец в Twitter.

Твит разошелся по соцсети. В русскоязычном YouTube о заимствованиях рассказывали еще в 2018 году. Но впервые информация об этом распространилась среди западных авторов оригинальных видео: они заметили среди работ Влада Бумаги и свои прообразы.

Например, слева — британский блогер Morgz, справа — Влад A4.


Источник: TJournal

А вот еще пример из комментариев к твиту.

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