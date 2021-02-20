Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.by

«Мне бы не хотелось так думать. Я действительно знаю их всех [задержанных людей. – Примечание Belsat.eu] достаточно хорошо, как профессионалов и порядочных людей. И надеюсь, что во всей этой ситуации, как и в случае с деревообработкой, в ближайшее время разберутся, и все претензии будут сняты».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Мне бы не хотелось думать, что это атака на меня». Румас о задержании знакомых и своих планах По информации Сергея Румаса, претензии силовиков касаются 2011-2012 годов.

По информации, претензии силовиков касаются 2011-2012 годов, когда «Белагропромбанк» открывал финансирование по программе развития Припятского Полесья, в частности – своих дочерних предприятий «Туровщина» и «Туровский молочный комбинат». В рамках этой программы предусматривалась в том числе возможность получить льготное финансирование, которое, по-видимому, и стало предметом интереса проверяющих.При этом точные причины преследования Румас назвать не смог. Насколько он слышал, под неправомерным использованием средств проверяющие понимают строительство молочного комбината вместо молочного завода, как это предусматривала программа. Бывший премьер не уверен, что это целенаправленная атака именно на него.Что касается самого Румаса, то сейчас он контактирует с несколькими финансовыми институтами и фондами. У некоторых из них есть потенциал для прихода в Беларусь, однако пока это сдерживают негативные инвестиционные настроения. Проекты финансово-инвестиционные, и участие в любом из них не предполагает политической активности, что обговаривают уже в начале. Сейчас экс-премьер не имеет политических планов и хочет окунуться в обычную для себя экономическую среду.3 февраля телеграм-каналы распространили информацию о задержании Сергея Румаса. После оказалось, что бывший премьер-министр на свободе, а вот люди из его окружения, возможно, задержаны. По информации «Нашай нівы», нескольких банкиров 2 февраля были вызваны в Департамент финансовых расследований. После допроса вышли не все. Согласно неподтвержденным пока показаниям, задержали бывшего председателя правления «Белинвестбанка»– близкого друга Румаса. Сысоев когда-то был наместником Румаса в «Белагропромбанке», в последнее время возглавлял проблемный «Борисовдрев». Румас лично поручался за него в сложные моменты жизни, когда Сысоева сняли с поста руководителя «Белинвестбанка» и чуть не посадили.Похоже, что причиной февральских событий стал еще один близкий Румасу человек – бизнесмен. Он руководитель и соучредитель Туровского молочного комбината, а Туров – малая родина бывшего премьера. Этот комбинат построили в чистом поле, первую продукцию – сыры – он выпустил в 2013 году.