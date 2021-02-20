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«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

20.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В день рождения Дарьи Чульцовой, которой сегодня исполнилось 24 года, белорусы вновь вышли на улицы. Марши прошли в разных районах столицы.

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Так минский Восток поздравил Дарью Чульцову и выразил солидарность с репрессированными журналистами. А заодно напомнил МВД про «фейковые протесты».

«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

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В Веснянке также вышли на акцию. Жители района провели акцию солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным.

«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

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А так выглядело сегодняшнее утро в Каменной Горке.

«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

Читатели TUT.BY присылают еще одно фото из Каменной Горки.

«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

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Ранним утром прошла и акция солидарности жителей Орловской и бульвара Шевченко.

 

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Репрессированных журналисток сегодня вспоминали в центре Брюсселя. На одной из главных улиц появился такой призыв освободить Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.

«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

Фото Белсат

 
 
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В день рождения Дарьи Чульцовой, которой сегодня исполнилось 24 года, белорусы вновь вышли на улицы. Марши прошли в разных районах столицы.
 
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