«Это все фейк». Субботние марши в поддержку журналисток

Источник материала: Салiдарнасць

В день рождения Дарьи Чульцовой, которой сегодня исполнилось 24 года, белорусы вновь вышли на улицы. Марши прошли в разных районах столицы.

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Так минский Восток поздравил Дарью Чульцову и выразил солидарность с репрессированными журналистами. А заодно напомнил МВД про «фейковые протесты».





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В Веснянке также вышли на акцию. Жители района провели акцию солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным.





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А так выглядело сегодняшнее утро в Каменной Горке.





Читатели TUT.BY присылают еще одно фото из Каменной Горки.





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Ранним утром прошла и акция солидарности жителей Орловской и бульвара Шевченко.

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Репрессированных журналисток сегодня вспоминали в центре Брюсселя. На одной из главных улиц появился такой призыв освободить Катерину Андрееву и Дарью Чульцову.





Фото Белсат