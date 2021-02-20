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Часть минского микрорайона Зеленый Луг из-за аварийно-восстановительных работ временно останется без воды

20.02.2021 14:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В части домов минского микрорайона Зеленый Луг в эти выходные будет временно отсутствовать водоснабжение. В связи с этим местных жителей просят заблаговременно запастись водой.

Часть минского микрорайона Зеленый Луг из-за аварийно-восстановительных работ временно останется без воды
Источник: blizko.by

«В связи с проведением аварийно-восстановительных работ в период с 21:00 20.02.2021 до 06:00 21.02.2021 будет отсутствовать водоснабжение потребителей в квартале улиц Карбышева, Тикоцкого, Седых, Калиновского», — сообщает предприятие «Минскводоканал».

При этом отмечается, что после восстановления водоснабжения возможно ухудшение качества воды в последующие двое суток.

На период проведения аварийно-восстановительных работ и до момента восстановления качества водоснабжения будет организован подвоз питьевой воды автоцистернами.

Расположение автоцистерн будет организовано по следующим адресам: ул. Тикоцкого 2, 20, 24, 40, 52; ул. Карбышева, 1, корп. 3, 46, корп. 1; ул. Седых, 62; ул. Калиновского, 105; п. Боровая. В случае необходимости адреса расположения автоцистерн могут быть изменены.

«Минскводоканал» приносит извинения и «во избежание неудобств» просит «заблаговременно произвести запас воды».

 
 
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В части домов минского микрорайона Зеленый Луг в эти выходные будет временно отсутствовать водоснабжение. В связи с этим местных жителей просят заблаговременно...
 
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