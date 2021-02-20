ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: посмотрите на наших смелых девчат - Андрееву и Чульцову на плакате в Брюсселе. Даше сегодня - 24 года!

20.02.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Об этом сообщает в своем телеграм-канале «Белсат». В центре Брюсселя на главной улице призывают освободить журналисток Катерину Андрееву и Дарью Чульцову



Кстати, сегодня день рождения у Даши Чульцовой - ей исполняется 24 года. 
Дашенька! Здоровья и крепости духа! Гордимся тобой!
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщает в своем телеграм-канале «Белсат». В центре Брюсселя на главной улице призывают освободить журналисток Катерину Андрееву и Дарью Чульцову
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне бы не хотелось думать, что это атака на меня». Румас о задержании знакомых и своих планах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by