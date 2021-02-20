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Фотофакт: посмотрите на наших смелых девчат - Андрееву и Чульцову на плакате в Брюсселе. Даше сегодня - 24 года!
Источник материала: Партизан
Об этом
Кстати, сегодня день рождения у Даши Чульцовой - ей исполняется 24 года.
Дашенька! Здоровья и крепости духа! Гордимся тобой!
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Фотофакт: посмотрите на наших смелых девчат - Андрееву и Чульцову на плакате в Брюсселе. Даше сегодня - 24 года!
Об этом сообщает в своем телеграм-канале «Белсат». В центре Брюсселя на главной улице призывают освободить журналисток Катерину Андрееву и Дарью Чульцову
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