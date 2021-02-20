Источник материала: Хартия'97

«Мы до сих пор не остановились. До сих пор, представляете?!» 20.02.2021, 14:09

Фото: НВ

Вдохновляющий пост о том, почему белорусы победят.

Журналистка Мария Гриц написала в «Фейсбуке» вдохновляющий пост о том, что мы обязательно победим, ведь если не остановились тогда, то не остановимся уже никогда:

— В начале лета я встретилась с другом, и мы естественно завели разговор о выборах. У меня была гора скепсиса, так как я наблюдала за несколькими прошлыми выборами и это разбивало мне сердце. А друг был полон рвения и уверенности, что произойдут основательные изменения. Вот чудак-человек, подумала я тогда.

А сегодня — 195 день непрекращающихся протестов (пост был написан 18 февраля — ред.). Это на 194 дня больше, чем я могла себе представить 9 августа. Когда соседи возвращались домой разбитые, я спрашивала у них: «Что вы будете делать?» — и ждала ответа вроде «уедем» или «спрячемся». А они говорили: «Надо купить каску, возле строительного рынка живем же».

Когда сегодня кажется, что все летит к …, я вспоминаю, где мы были полгода назад, и как далеко уже зашли. Каким непоколебимым мне предоставлялся режим в июне, и как он крошится на глазах сегодня.

И в это пакостное время мы не испакостились сами, а стали только сильнее, светлее и получили море новых знаний и опыта, посидели и вернулись, оплакали и запомнили тех, кто уже не вернется. Но мы до сих пор не остановились. До сих пор, представляете?!

Сейчас часто думаю о блокаде Ленинграда, которая тянулась почти 900 дней, и о Махатме Ганди и его непоколебимой вере в ненасильственное сопротивление.

А еще я приобрела фермерские семена, сегодня положу на высадку батат, а через неделю — перцы. И что бы там ни придумал дед, на майские поеду сажать картошку. Ведь я умею выживать, продолжать и идти к победе. И вы умеете. Ведь мы — белорусы, мирные, но на удивление упрямые люди.

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