ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые нашли на поверхности Луны необычный камень

20.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли на поверхности Луны необычный камень

1
  • 20.02.2021, 13:59
  • 1,334
Ученые нашли на поверхности Луны необычный камень

У исследователей нет однозначного объяснения для такой странной находки.

Китайский планетоход «Юйту-2» прислал фото объекта, который привлек внимание исследователей. Речь идет о камне с острыми гранями, пишет naked-science.ru.

«Кажется, он имеет форму осколка и торчит из грунта. Это определенно необычно», — заявил порталу Space.com Дэн Мориарти, научный сотрудник NASA.

У исследователей нет однозначного объяснения для необычной находки. Форма говорит о том, что обнаруженный фрагмент довольно молодой. По мнению специалистов, камень мог отколоться от более крупного объекта.

Китайский «Юйту-2» стал первым в истории планетоходом, работающим на обратной стороне естественного спутника Земли. Аппарат — часть миссии «Чанъэ-4», запущенной 7 декабря 2018 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У исследователей нет однозначного объяснения для такой странной находки.
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Е-доставке» стали продавать продукты в кредит. Ставка - 22−24% годовых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by