Источник материала: Хартия'97

Ученые нашли на поверхности Луны необычный камень 1 20.02.2021, 13:59

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У исследователей нет однозначного объяснения для такой странной находки.

Китайский планетоход «Юйту-2» прислал фото объекта, который привлек внимание исследователей. Речь идет о камне с острыми гранями, пишет naked-science.ru .

«Кажется, он имеет форму осколка и торчит из грунта. Это определенно необычно», — заявил порталу Space.com Дэн Мориарти, научный сотрудник NASA.

У исследователей нет однозначного объяснения для необычной находки. Форма говорит о том, что обнаруженный фрагмент довольно молодой. По мнению специалистов, камень мог отколоться от более крупного объекта.

Китайский «Юйту-2» стал первым в истории планетоходом, работающим на обратной стороне естественного спутника Земли. Аппарат — часть миссии «Чанъэ-4», запущенной 7 декабря 2018 года при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3B».

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