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В Заводском районе Минска гигантскими буквами написали «Уходи!»
Источник материала: Хартия'97
В Заводском районе Минска гигантскими буквами написали «Уходи!»
Потрясающее видео.
Бесстрашная Щетовка Заводского района Минска напомнила, что Таракану необходимо сделать.
Жители района гигантскими буквами написали «Уходи!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Потрясающее видео.
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