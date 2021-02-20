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Удар по «куму Путина»: какие пять санкций предусмотрены решением СНБО

20.02.2021 14:25 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Удар по «куму Путина»: какие пять санкций предусмотрены решением СНБО

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  • 20.02.2021, 13:41
Удар по «куму Путина»: какие пять санкций предусмотрены решением СНБО
Фото: Reuters

Ограничения затронут и связанного с Медведчуком лукашенковского олигарха Воробья.

На заседании СНБО 19 февраля было принято решение о введении санкций в отношении нардепа от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Они включают пять запретов.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на имеющуюся в ее распоряжении копию решения.

Санкции в отношении Марченко и Медведчука предусматривают:

Блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

Ограничение торговых операций;

Остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

Аннулирование или остановку лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулированиу или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

Полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренних вод, портов.

Как пояснил источник издания в СНБО, пять россиян, против которых Украина ввела санкции - это менеджеры активов семьи Медведчука.

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Ограничения затронут и связанного с Медведчуком лукашенковского олигарха Воробья.
 
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