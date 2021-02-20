Источник материала: Хартия'97

Политолог: В Сочи Лукашенко напомнят о судьбе Януковича 14 20.02.2021, 13:25

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С диктатором устроят игру в «доброго и злого полицейского».

Переговоры с Лукашенко в Сочи пройдут в формате злого и доброго полицейского, считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец:

— Одной из главных тем станет ситуация в Беларуси. Лукашенко детально проинформирует о тех «достижениях», которые он мог получить за последние пять месяцев после встречи, которая прошла в Сочи пять месяцев назад. И расскажет Владимиру Путину, как он выполняет свои же обещания, которые дал в сентябре.

По моим оценкам, он не выполнил вообще ничего из того, что обещал Путину в сентябре прошлого года, поэтому это будет интересный разговор. При этом Лукашенко вновь будет в роли попрошайки, который будет выпрашивать у Москвы ресурсы на поддержание ситуации.

Лукашенко ушел от выполнения своих обязательств и пытается сейчас тянуть время. Он будет придумывать легенду о том, что является «защитником» России на западных рубежах.

Что касается более детальных текущих вопросов, то это будет замена госсекретаря «союзного государства»: Рапоту поменяют на Мезенцева, но от перестановки слагаемых сумма не меняется. Будет обсуждаться соглашение о переброске транзита грузов с территории балтийских стран на российские порты, вопросы военных учений.

Но главный вопрос, который всех беспокоит, — это ситуация в Беларуси и транзит власти. Учитывая, что Лукашенко попытается затянуть время, это представляет определенную угрозу и для российской стабильности. Все может закончиться катастрофической внутренней проблемой не только на внешних рубежах РФ, но и на внутриполитическом российском векторе. Лукашенко сейчас является неустойчивой фигурой, которая не имеет никакой поддержки в обществе.

Путин напомнит ему об обязательствах, которые Лукашенко взял на себя. Российская Федерация может напомнить Лукашенко судьбу некоторых политических беженцев типа Януковича, которые не выполняли договоренности. Сейчас ситуация очень напоминает то, что было в Украине. Януковичу перед его бегством Россия успела дать кредит, и эти деньги не спасли Януковича.

На мой взгляд, для Москвы было бы большой ошибкой сейчас финансировать Лукашенко, который не имеет поддержки в обществе. И самое главное — внутри российского общества может возникнуть вопрос, зачем финансируется недружественное по отношению к России государство, руководитель которого постоянно обвиняет Россию в каких-то провокациях.

Надо понимать, что протесты на улицы белорусских городов вернутся 25 марта, поэтому такого рода кредиты будут еще больше злить и отталкивать белорусов от России, которая поддерживает Лукашенко.

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