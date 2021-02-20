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Первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом выявлен в России

20.02.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Птичий грипп выявили у семи сотрудников птицефабрики, которая находится на юге России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Учеными центра "Вектор" выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики на юге Российской Федерации, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц была зарегистрирована вспышка", - сказала Попова в эфире телеканала "России 24".

По ее словам, все мероприятия по защите людей и животных были проведены в короткий срок, все семь человек чувствуют себя хорошо. "Все люди, все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", - добавила Попова.

Попова подчеркнула, что новый возбудитель гриппа птиц А (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку, так как он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку этот вариант вируса пока не передается.

В настоящее время еще нельзя сказать, насколько быстро мутация птичьего гриппа позволит передаваться от человека к человеку. Это покажет время.

По словам главы Роспотребнадзора, генетический материал птичьего гриппа выделен сотрудниками центра "Вектор", что позволит предупредить ученых, практиков и людей во всем мире.

"Чтобы своевременно принять необходимые меры и противодействовать новой угрозе на значительно ином новом высоком уровне противодействия и профилактики. Время для этого у нас сегодня есть", - добавила она.

Время на то, чтобы подготовить вакцину от нового птичьего гриппа А(H5N8), если он станет патогенным, сейчас есть, отметила Попова. 

 
Теги: Минск
 
 
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Новый вирус птичьего гриппа A (H5N8) может передаваться от птиц к человеку, но не передается от человека к человеку.
 
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