«Семейники» по цене «бюджетников». Выбираем свежий минивэн

Источник материала: Tut.by

Когда ставки по кредитам уже заставляют задуматься об их целесообразности, приходит мысль купить автомобиль за имеющиеся наличные. И вот тут уже возникает дилемма: новый, но бюджетный и российской сборки или вместительный и экономичный «дизелек» из Европы? AUTO.TUT.BY решил склониться к практичным минивэнам из Европы и посмотрел, есть ли из чего выбрать в диапазоне 10−13 тысяч условных долларов и не старше 2015 года выпуска.





В сегменте свежих минивэнов выбор на av.by на самом деле не так велик. Главную скрипку играет французская троица Renault/Peugeot/Citroen. Французы собаку съели в теме минивэнов, являясь едва ли не законодателями трендов в этом жанре. Дальше плотно идут немцы: Ford с целой гаммой минивэнов (причем некоторые созданы на базе коммерческих фургончиков), Volkswagen и даже BMW. Замыкают ряд японцы и корейцы, которые в сегменте минивэнов представлены весьма скромно.

Renault Grand Scenic

Это явно самый популярный вариант среди минивэнов. В обозначенные нами условия попало больше шести десятков машин. Подавляющее большинство автомобилей в продаже — с 110-сильным 1,5-литровым дизельным двигателем и «механикой». При этом можно встретить буквально пару предложений с дизелем 1,6 литра. В качестве «автомата» Renault использует преселективную роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями производства Getrag. В принципе, агрегат уже изученный и довольно надежный, хотя и с ним бывают проблемы.





Как и другие «французы», Grand Scenic предлагает хорошее сочетание цены и оснащения. Мы нашли интересный экземпляр с двигателем 1,5 литра, пробегом 103 тысячи км за 11 600 долларов.

Продавец не поскупился на описание: «Большой и экономичный минивэн из Германии 22.01.2020, без пробега по РБ, оригинальный бриф и все документы по ТО, начало эксплуатации 25.05.2016. Реальный подтвержденный пробег, состояние практически нового авто. Мотор работает ровно, тихо, КПП 6-ступенчатый „робот“, адаптивный, очень четкий и незаметный. Комплектация Limited плюс дилерский фаркоп и штатная навигация, датчики давления шин и света, Bluetooth, громкая связь, полностью русифицированное меню и приборка. Очень достойный автомобиль. Любая СТО. 1.5 dci 81кВт 110 л. с. Мотор К9К 15 лет в производстве, при своевременном качественном ТО будет работать очень долго. 5 мест, недорогая эксплуатация. Замена масла в КПП (motul) — май 2020-го. Автомобиль покупался для себя, продажа в связи со строительством жилья. Царапина на юбке бампера. Торг только у капота. Цена соответствует состоянию».

Peugeot 5008

Этот минивэн предлагается в 5- или 7-местном исполнении. Наиболее распространенный мотор — 1,6-литровый дизель мощностью 120 л. с. В продаже есть версии как с «механикой», так и с «автоматом». Причем после рестайлинга 2015 года это гидромеханический агрегат Aisin, а не «робот». На это в объявлениях упирают едва ли не все продавцы. Встретить автомобиль с мощным 150-сильным двухлитровым «дизелем» — большая удача.

Обычно Peugeot 5008 неплохо упакованы: двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, датчики света и дождя, проекционный экран.





Нам приглянулся автомобиль с пробегом 100 тысяч (если верить продавцу), 1,6-литровым дизелем и «автоматом».

Вот что пишет продавец: «Пригнана из Германии. КПП — „автомат“ (не „робот“) Aisin. Оригинальный пробег подтвержден документально. Панорамная крыша, HEAD UP DISPLAY, датчики света и дождя, парктроник перед и зад, все стекла и оптика оригинальные PEUGEOT, isofix, задние шторки, подогрев сидений, 5 мест. Полное ТО, замена масла исключительно 0w30 TOTAL INEO FIRST у официального дилера в Польше. Отличное оригинальное состояние. Сниму с учета под покупателя. Продажа только с полным переоформлением. Являюсь непосредственным владельцем. Перекупам и площадкам просьба не беспокоить».

Citroen C4 Grand Picasso

Технически Citroen является полной копией Peugeot 5008 — те же моторы, коробки передач, подвески. А вот дизайн уже сильно отличается, как и оснащение. Например, на рынке можно встретить Citroen с передними креслами с функцией массажа. У Peugeot такой опции не встречается.

У Citroen C4 Grand Picasso с «автоматом» есть одна особенность. Так как селектор АКП расположен на рулевой колонке, то между водителем и пассажиром нет центральной консоли. Это придает салону больше воздушности и пространства. Да и можно без проблем пересесть с пассажирского места на водительское, не покидая автомобиля.





Среди всех авто в продаже нам понравился необычный ярко-красный вариант. Семь мест, отличная комплектация, приемлемый пробег.

Продавец пишет: «Замена ГРМ, помпа, масло, фильтры, колодки. Из Европы (06.20 г). Не крашен! АКПП (Aisin Япония) не „робот“. 7 мест. Стекла все родные. Отличный семейный автомобиль. Народ, если нет денег!!! Не пишите и не звоните, акции не будет».

Ford Grand C-Max

Один из немногих минивэнов в своем сегменте, который предлагает сдвижные задние двери. Для кого-то это может оказаться решающим преимуществом.

Большинство машин в продаже — с полуторалитровым дизельным мотором мощностью 120 л.с. в сочетании с механической коробкой передач. Если захочется версию с двумя педалями, то следует знать, что «дизелям» полагался только «робот» PowerShift (это все тот же Getrag, что и у Renault), а в связке с бензиновыми моторами шел традиционный «автомат».





За 11 850 долларов есть вариант с пробегом всего 118 тысяч км. Под капотом связка «дизель» + «робот».

Информация от продавца: «Авто из Германии, без пробега по РБ! Имеются все подтверждающие документы! Хорошая комплектация, подогрев сидений, руля, зеркал, лобового, дворников! Помощь при парковке, система „Стоп-старт“, вебасто! AS3 + шторки заводские! Литые диски и новая зимняя резина! Аудиосистема SYNK 3! Состояние идеальное!!! Любая проверка приветствуется. Торг!!! Снята с учета!»

В качестве альтернативы можно рассмотреть Transit Connect. Он чуть выше, просторнее, тоже со сдвижными дверями. Но в наш бюджет и год попадают считаные экземпляры.

Opel Zafira C

Этот немецкий минивэн стоит ближе к верхней границе нашего предела. Большинство предлагаемых к продаже машин оснащено 1,6-литровым дизельным мотором объемом и механической коробкой передач. Причем на машине после рестайлинга двигатель развивает уже не 120, а 136 л.с. Но мы обратили внимание на единственный экземпляр с могучим двухлитровым «дизелем» мощностью 165 л.с. и автоматической коробкой передач. «Автомат» традиционной конструкции, шестидиапазонный.





Продавец указал, что автомобиль прошел полное техническое обслуживание с заменой на 143 900 км масла в ДВС, масла в АКПП, охлаждающей жидкости. Также были заменены фильтры масляный, салонный, воздушный, топливный. Заменены передние, задние тормозные колодки, тормозная жидкость, свечи накаливания. Новый АКБ. Два новых комплекта резины (зима-лето) 2020 года.

Volkswagen Touran

В наши рамки вписывается и практически эталонный Volkswagen Touran, но мы нашли лишь восемь машин. В семиместной модификации встречается редко. По моторам выбор есть из трех вариантов — 1,6 или 2-литровый дизель и 1,4-литровый бензиновый TSI. В принципе, все моторы хорошо известны, равно как и болезни роботизированной коробки передач DSG. С нашим бюджетом можно рассчитывать на автомобили 2015 года с пробегом за 200 тысяч.

Не советуем рассматривать автомобили бледно-желтого цвета и с кожаным салоном. В такой вариации они пользуются популярностью в такси. Есть в продаже и метановые версии, но их лучше избегать в силу большого пробега — ведь стоимость метанового оборудования нужно отбивать, и за 100 тысяч пробега этого не сделаешь.





Мы бы остановили свой выбор на версии с экономичным 1,6-литровым «дизелем» и механической коробкой передач.

Владелец пишет: «Срочная продажа. В связи с постройкой недвижимости. Жалко расставаться, конечно:(:(Машина пригонялась для себя из Германии, все документы имеются. Родной пробег по всем брифам из Германии (скручивать не вижу смысла и незачем обманывать). Два ключа. В салоне никогда не курили. Машина в одной семье, досмотрена, все расходники меняются вовремя и с записями, когда менялось (если надо, все покажу). Удобный и комфортный автомобиль для семьи, для дальних и кратковременных поездок. Экономичный и резвый авто. Без подводных камней».

BMW 2 Grand Tourer

В наших рамках выбор этого нетипичного для марки переднеприводного минивэна ограничен — всего четыре автомобиля. Цены упираются в выставленный нами потолок в 13 тысяч. На «автомат» за такие деньги рассчитывать не стоит. Под капотом будет 1,5-литровый дизельный мотор с тремя цилиндрами. Этот минивэн отлично управляется, резвый даже с дизельным мотором и порадует хорошим качеством отделки салона.

Из четырех машин мы выбрали одну, с пробегом 126 тысяч км и 2016 года выпуска.





Продавец пишет, что машина «из Бельгии 25.12.2020, выпуск 10.2016. Все стекла соответствуют году выпуска, электропривод багажной двери, 100% оригинальный пробег — проверяется у официального дилера, отличное состояние. Заводская переподготовка под систему «Эра-Глонасс».

Mazda 5

Интересный, но редкий вариант — Mazda 5. Мы нашли в продаже всего один автомобиль. К его достоинствам можно отнести сдвижные двери, широкие возможности трансформации салона. Упакован автомобиль весьма неплохо.





Продавец пишет, что есть датчики света, дождя, круиз-контроль. 6-ступенчатая МКПП. 7 мест. Заводская тонировка. Колеса R17 почти новые + зимние шины R16, тоже оригинальные литые. Навигация, камера, парктроники, USB-AUX. Машина в заводской краске. В ДТП не участвовала. 8 месяцев, как из Европы. Никаких проблем по ходовой, электрике, кузову нет.

Kia Carens

Вполне достойный вариант от корейцев тоже можно рассмотреть. В наши рамки уложились всего четыре автомобиля. Выбор силовых агрегатов невелик — только 1,7-литровый дизель или 1,6-литровый бензиновый. В салоне есть раздельные кресла второго ряда, столики в спинках передних кресел — все как положено в этом классе. Есть даже варианты с панорамной крышей.





Нас устроил экземпляр 2015 года выпуска с пробегом 130 тысяч км. Автомобиль без пробега по РБ. Но и цена высока — 12 990 долларов.