В «Е-доставке» стали продавать продукты в кредит. Ставка - 22−24% годовых

Источник материала: Tut.by

«Е-доставка» теперь предлагает продукты и другие товары в кредит, в том числе на срок до 12 месяцев. Ставка по такому кредиту — 24% годовых. Почитать условия можно на сайте онлайн-гипермаркета.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Товары «Е-доставки» от «Евроопта» теперь можно купить в кредит, для этого только нужно сделать покупку от 50 рублей, это распространяется и на продукты.

Кредит от Статусбанка можно оформить на срок от шести месяцев до года. Процентные ставки такие:

22% годовых на срок до шести месяцев;

23% годовых на срок до девяти месяцев;

24% годовых на срок до 12 месяцев.

Возможно досрочное погашение кредита без комиссий и ограничений.



Так выглядит оформление корзины товаров в кредит. Скриншот с сайта: https://e-dostavka.by/

В пошаговом обзоре на сайте «Е-доставки» о том, как купить товар в кредит, сказано, что справка о доходах и поручители не нужны. Правда, нужно быть гражданином Беларуси или иметь здесь вид на жительство. Еще важно быть в возрасте от 18 до 67 лет, иметь стаж на последнем месте работы не меньше трех месяцев и доход минимум в 300 рублей (если вы не пенсионер). Отмечается, что людям в декретном отпуске кредит не дают, однако не ясно, как это все проверяется.

В середине января 2021 года компания уже сообщала о возможности купить популярные товары в кредит или рассрочку. Тогда отмечалось, что рассрочку можно оформить на товары стоимостью от 25 рублей. Она беспроцентная, на срок до трех месяцев, предоставляют такую услугу Статусбанк и Идея Банк.