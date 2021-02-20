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В «Е-доставке» стали продавать продукты в кредит. Ставка - 22−24% годовых
Источник материала: Tut.by
«Е-доставка» теперь предлагает продукты и другие товары в кредит, в том числе на срок до 12 месяцев. Ставка по такому кредиту — 24% годовых. Почитать условия можно
Товары «Е-доставки» от «Евроопта» теперь можно купить в кредит, для этого только нужно сделать покупку от 50 рублей, это распространяется и на продукты.
Кредит от Статусбанка можно оформить на срок от шести месяцев до года. Процентные ставки такие:
Возможно досрочное погашение кредита без комиссий и ограничений.
В пошаговом обзоре на сайте «Е-доставки» о том, как купить товар в кредит, сказано, что справка о доходах и поручители не нужны. Правда, нужно быть гражданином Беларуси или иметь здесь вид на жительство. Еще важно быть в возрасте от 18 до 67 лет, иметь стаж на последнем месте работы не меньше трех месяцев и доход минимум в 300 рублей (если вы не пенсионер). Отмечается, что людям в декретном отпуске кредит не дают, однако не ясно, как это все проверяется.
В середине января 2021 года компания уже
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«Е-доставка» теперь предлагает продукты и другие товары в кредит, в том числе на срок до 12 месяцев. Ставка по такому кредиту - 24% годовых. Почитать условия можно на...
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