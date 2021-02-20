Источник материала: UDF



Фото: Пул Первого

«Мне стыдно за коллег. Потому что, понимаете, какая штука, ведь дело глобальное. И Родину в подворотне продавать никто из нас не собирался. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать… Ивините, я плачу, но вы молодец… Потому что здесь стояла уже такая задача — Ро-ди-ны! Не просто там эти флаги, еще что-то. А именно Родину. Действительно, хапнут и не заметят, да? Глобально стоял момент. Как они не поняли, почему они купились так, как бы так по дешевке взяли, сдали. Просто так, не подумав… Я не знаю…» — сказала Нефедова, утирая слезу.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко с автоматом довел до слез актрису Нефедову «Как они не поняли, почему они купились так, как бы так по дешевке взяли, сдали...»