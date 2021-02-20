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Лукашенко с автоматом довел до слез актрису Нефедову
Источник материала: UDF
Фото: Пул Первого
Как известно, в августе 2020 года после сфальсифицированных президентских выборов и массового насилия со стороны силовиков в отношении мирных демонстрантов в знак протеста почти вся труппа Купаловского во главе с художественным руководителем Николаем Пинигиным покинула театр. Также был уволен активно поддержавший протесты директор учреждения Павел Латушко.
Оставшихся артистов доукомплектовали «молодыми кадрами» и приступили к репетиции классики белорусской драматургии - пьесы «Павлинка». Репетицию этого спектакля и посетил Александр Лукашенко.
На видео, распространенном телеграм-каналлм «Пул Первого», можно увидеть, ка во время общения с ним, актриса Ольга Нефедова, которая в августе не поддержала своих коллег-купаловцев, театрально всплакнула, вспоминая Лукашенко с автоматом в руках после разгона одной из мирных акций протеста в Минске.
«Мне стыдно за коллег. Потому что, понимаете, какая штука, ведь дело глобальное. И Родину в подворотне продавать никто из нас не собирался. И вы взялись за этот автомат для того, чтобы показать… Ивините, я плачу, но вы молодец… Потому что здесь стояла уже такая задача — Ро-ди-ны! Не просто там эти флаги, еще что-то. А именно Родину. Действительно, хапнут и не заметят, да? Глобально стоял момент. Как они не поняли, почему они купились так, как бы так по дешевке взяли, сдали. Просто так, не подумав… Я не знаю…» — сказала Нефедова, утирая слезу.
Но вот поверил бы этим слезам Станиславский?
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«Как они не поняли, почему они купились так, как бы так по дешевке взяли, сдали...»
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