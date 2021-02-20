Сто лет сети Бош Авто Сервис: уникальные фото

Глобальная история успеха, начавшаяся в 1921-м году в Гамбурге с появления первой мастерской Bosch по установке запчастей и ремонту автомобилей.

Ранние годы: воплощение блестящей идеи о точках сервисной поддержки по всему миру

Max Eisenmann & Co – ремонтная мастерская из города Гамбург 1 января 1921 года стала первой в мире официальной сервисной станцией Robert Bosch AG по установке запчастей и ремонту автомобилей. Корпоративная газета Der Bosch-Zünder предложила награду в 100 немецких марок тому читателю, кто сможет предложить максимально лаконичное и легкое для произношения название сети «точек сервисной поддержки в Германии и за ее пределами», чья операционная деятельность будет осуществляться рядом независимых предприятий.

По задумке основателя каждая мастерская должна была не только продавать и устанавливать запчасти Bosch, но и консультировать автовладельцев, а также оказывать базовые услуги по техническому обслуживанию их транспортных средств. Бизнес, запущенный 100 лет назад под брендом Bosch Dienst, сегодня известен как сеть Бош Авто Сервис – синоним сервиса высочайшего качества.

Партнерство: вместе сильнее

Количество индивидуальных автовладельцев в 20-е годы прошлого века резко выросло, одновременно увеличилась потребность в экспертизе, связанной с автомобильными технологиями.

Еще тогда Роберт Бош преследовал идею сотрудничества с независимыми специализированными мастерскими, которое поможет автомобилистам всего мира получить доступ к продукции Bosch, а также квалифицированному сервису по установке, обслуживанию и ремонту автомобильных компонентов.

Спустя всего 10 лет после появления первой сервисной станции в Гамбурге компания Bosch насчитывала 2750 сервисных партнеров в 78 различных странах мира. Сегодня сеть Бош Авто Сервис состоит из 15 000 мастерских в 150 странах, что делает ее крупнейшей сетью независимых автомастерских в мире.

Обещание: высочайшее качество

«Позвольте нам определить проблему и устранить ее, если электрика вашего автомобиля вышла из строя, – гласила надпись на рекламной открытке Bosch Dienst в середине 30-х. – У нас есть опыт, специальное оборудование и эксперты».

Это обещание качественного сервиса остается неизменным и сегодня. Сеть Бош Авто Сервис на протяжении 100 лет предоставляет обслуживание высочайшего качества, обеспечивает максимальную надежность выполненных работ, прозрачную стоимость всех услуг и непревзойденную вовлеченность персонала. В опросах покупателей мастерские Бош Авто Сервис набирают в среднем 4,4 балла из 5 возможных.

Будущее: оставаться лидером

От 1 до 15 000 мастерских всего за 100 лет: примерно 200 000 транспортных средств ежедневно обслуживаются и ремонтируются сетью Бош Авто Сервис, насчитывающей более 90 000 сотрудников по всему миру.

«Мы гордимся нашей развитой партнерской сетью и делаем все возможное, чтобы и дальше расширять ее во всех регионах мира, – рассказывает глава подразделения Сервисные концепции компании Bosch Томас Винтер. – Автомобильный рынок меняется. Развиваются технологии подключения транспортных средств, что дает автомастерским новые возможности по оказанию клиентам еще более индивидуализированных услуг, а также по предотвращению проблем еще до их возникновения. Тесное взаимодействие со своими клиентами будет ключевым фактором успеха в будущем».

Экспертиза, накопленная за прошедшие 100 лет, и партнерство с новатором автомобильной индустрии Bosch позволили сети Бош Авто Сервис не только идти в ногу со временем, но даже возглавить технологические перемены в области автомобильного сервиса.