Международная федерация тяжелой атлетики ужесточила антидопинговые правила

Исполком IWF решил восстановить нижний порог 12-й статьи своих антидопинговых правил. Это означает, что теперь процедура отстранения команд от соревнований будет запускаться после трех нарушений правил в течение одного года, а не четырех нарушений, как было раньше.





Исполняющий обязанности президента IWF Майкл Ирани считает, что это решение отражает четкую решимость сохранить прогресс, которого достигло руководство Федерации в борьбе по защите чистых тяжелоатлетов и наказание нарушителей антидопинговых норм.



