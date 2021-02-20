"Дело лыжников": фигуранты получили 155 суток





Лыжники под Молодечно / t.me/pressmvd





В пресс-службе МВД сообщили, что милиция выехала на место после сигнала охранника подстанции. Людей обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Всех судили в здании Молодечненского РОВД.





сообщает rh.by, один мужчина получил 20 суток, остальные семь — по 15. Две женщины также получили по 15 суток. Девять человек получили штрафы в размере от 25 до 30 базовых величин. Какrh.by, один мужчина получил 20 суток, остальные семь — по 15. Две женщины также получили по 15 суток. Девять человек получили штрафы в размере от 25 до 30 базовых величин.



