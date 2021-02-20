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"Дело лыжников": фигуранты получили 155 суток

20.02.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 февраля 19 участников встречи лыжников были задержаны в районе села Лешна под Молодечно.


Лыжники под Молодечно / t.me/pressmvd

 В пресс-службе МВД сообщили, что милиция выехала на место после сигнала охранника подстанции. Людей обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Всех судили в здании Молодечненского РОВД.

Как сообщает rh.by, один мужчина получил 20 суток, остальные семь — по 15. Две женщины также получили по 15 суток. Девять человек получили штрафы в размере от 25 до 30 базовых величин.
 
 
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14 февраля 19 участников встречи лыжников были задержаны в районе села Лешна под Молодечно.
 
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