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"Дело лыжников": фигуранты получили 155 суток
Источник материала: Партизан
14 февраля 19 участников встречи лыжников были задержаны в районе села Лешна под Молодечно.
Лыжники под Молодечно / t.me/pressmvd
В пресс-службе МВД сообщили, что милиция выехала на место после сигнала охранника подстанции. Людей обвинили в участии в несанкционированном массовом мероприятии. Всех судили в здании Молодечненского РОВД.
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14 февраля 19 участников встречи лыжников были задержаны в районе села Лешна под Молодечно.
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