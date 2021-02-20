В Минске Peugeot врезался в дерево и осветительную мачту

Источник материала: Onliner

В Минске на улице Харьковской водитель Peugeot 406 совершил наезд на дерево. После этого машину отбросило на осветительную мачту. Подробности сообщает старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любовь Трепашко.

По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Peugeot двигался по улице Харьковской со стороны Бетонного проезда в направлении улицы Домашевской. Не справившись с управлением, вблизи дома №53а мужчина выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на вал снега, бордюрный камень и дерево, после чего, продолжив движение, врезался в осветительную мачту.





В результате ДТП водитель получил травмы. Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения. Автомобиль получил механические повреждения. Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть внимательными и взаимовежливыми на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, при выборе скорости движения и маневрировании учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия.