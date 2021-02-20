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Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

20.02.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Несколько лет назад Наталья переехала из Минска в Мачулищи. У женщины оставались свободные средства, которые она решила вложить в недвижимость. Минчанка присмотрела старый трехуровневый гараж в огромном кооперативе, который продавали за $4000 по курсу. В тот момент она не знала, что будет делать с износившейся постройкой, но со временем применение квадратным метрам все же нашлось: вместо того чтобы захламлять его закатками и старой мебелью, белоруска решила сделать там аккуратный ремонт и превратила помещение в творческий уголок, который сегодня помогает ей заниматься творчеством и приятно проводить время в одиночестве. Если вы тоже готовы похвастаться своим гаражом, присылайте описание и фото на dm@onliner.by или в Telegram @Dmitrymeleh. В ближайшие недели будем делиться вашими историями.

Так гараж выглядел до ремонта

Гаражный кооператив в Мачулищах, судя по всему, создавался в девяностые: что-то построено из кирпича, что-то — из блоков, в подвалах можно найти двутавровые балки типичной для аэродрома (который находится неподалеку) расцветки. А в некоторых постройках ворота почему-то находятся на уровне второго этажа.




Наталья купила это помещение в 2017 году. В ее архиве остались фото, сделанные сразу после покупки.

— Гараж был убитый. Наверх попасть было невозможно, в полу светились дырки и так далее. Я тогда была ИП, у меня был склад в Сухарево — подумала, что и здесь мне, возможно, пригодится помещение в будущем: либо под склад, либо под творческую мастерскую, либо еще для чего-то, — объясняет Наталья.

Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж
Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

Помещение радовало своими объемами: два верхних уровня размером с жилые комнаты средних размеров и просторный подвал, еще больший по площади.

Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж
Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

А вот как он выглядит сегодня

В момент покупки гаража Наталья как раз заканчивала ремонт в квартире. Женщина решила пригласить сюда рабочего, который смог бы оценить объем предстоящих работ.

Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

— Это был не очень дорогой ремонт, я старалась минимально потратиться. За все отдала примерно тысячи полторы евро в эквиваленте. Уложили пол, постелили ламинат, потолок просто побелили, а на стенах — декоративная штукатурка. Все максимально просто.

Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж
Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж
Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж
Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

Мебели здесь не много: хозяйка решила не захламлять помещение. Минчанка поставила полки для книг, сделала рабочую зону. От родителей ей досталась огромная библиотека, которую она решила перевезти сюда. В этом гараже собрано около 850 книг.

Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж
Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

— Я всегда любила рисовать. Это просто хобби, только для себя. Но в какой-то момент я начала увлекаться полимерной глиной. Стала изучать вопрос, купила оборудование, начала брать уроки. Заниматься этим в квартире довольно проблематично: очень пыльно. А гараж подошел идеально. Сейчас у меня своя страничка в Instagram: я занялась бижутерией.

Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Nata Lia (@time_and_lime)




Во время ремонта хозяйка решила заменить окно и заказала стеклопакеты. Правда, зимой здесь все равно прохладно: обогревателя в морозы не хватает, а освоить буржуйку Наталья пока не успела.



На нижних уровнях ремонт пока только начинается. Но минчанка уже успела положить плитку в подвале и навести здесь порядки: когда-то все это было сильно захламлено.







— В какой-то момент я даже думала сделать здесь что-то вроде места для фотосессий, но пока сама тут творю, отдыхаю. А сейчас прочитала про мужчину, который сделал комнату встреч, и подумала, что можно тоже что-то подобное сделать. Брошу пару кресел-мешков, музыку организую — будем с девчонками собираться. В общем, сделаю еще и зону отдыха в дополнение к мастерской.

Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

От редакции. Вы тоже можете похвастаться своим гаражом? Присылайте фото и описание на dm@onliner.by или в Telegram @Dmitrymeleh.

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Теги: Минск
 
 
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Несколько лет назад Наталья переехала из Минска в Мачулищи. У женщины оставались свободные средства, которые она решила вложить в недвижимость. Минчанка...
 
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