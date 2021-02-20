Выглядит лучше многих квартир. Посмотрите, как минчанка обустроила старый гараж

Источник материала: Onliner

Несколько лет назад Наталья переехала из Минска в Мачулищи. У женщины оставались свободные средства, которые она решила вложить в недвижимость. Минчанка присмотрела старый трехуровневый гараж в огромном кооперативе, который продавали за $4000 по курсу. В тот момент она не знала, что будет делать с износившейся постройкой, но со временем применение квадратным метрам все же нашлось: вместо того чтобы захламлять его закатками и старой мебелью, белоруска решила сделать там аккуратный ремонт и превратила помещение в творческий уголок, который сегодня помогает ей заниматься творчеством и приятно проводить время в одиночестве. Если вы тоже готовы похвастаться своим гаражом, присылайте описание и фото на dm@onliner.by или в Telegram @Dmitrymeleh. В ближайшие недели будем делиться вашими историями.

Так гараж выглядел до ремонта

Гаражный кооператив в Мачулищах, судя по всему, создавался в девяностые: что-то построено из кирпича, что-то — из блоков, в подвалах можно найти двутавровые балки типичной для аэродрома (который находится неподалеку) расцветки. А в некоторых постройках ворота почему-то находятся на уровне второго этажа.









Наталья купила это помещение в 2017 году. В ее архиве остались фото, сделанные сразу после покупки.

— Гараж был убитый. Наверх попасть было невозможно, в полу светились дырки и так далее. Я тогда была ИП, у меня был склад в Сухарево — подумала, что и здесь мне, возможно, пригодится помещение в будущем: либо под склад, либо под творческую мастерскую, либо еще для чего-то, — объясняет Наталья.









Помещение радовало своими объемами: два верхних уровня размером с жилые комнаты средних размеров и просторный подвал, еще больший по площади.









А вот как он выглядит сегодня

В момент покупки гаража Наталья как раз заканчивала ремонт в квартире. Женщина решила пригласить сюда рабочего, который смог бы оценить объем предстоящих работ.





— Это был не очень дорогой ремонт, я старалась минимально потратиться. За все отдала примерно тысячи полторы евро в эквиваленте. Уложили пол, постелили ламинат, потолок просто побелили, а на стенах — декоративная штукатурка. Все максимально просто.

















Мебели здесь не много: хозяйка решила не захламлять помещение. Минчанка поставила полки для книг, сделала рабочую зону. От родителей ей досталась огромная библиотека, которую она решила перевезти сюда. В этом гараже собрано около 850 книг.









— Я всегда любила рисовать. Это просто хобби, только для себя. Но в какой-то момент я начала увлекаться полимерной глиной. Стала изучать вопрос, купила оборудование, начала брать уроки. Заниматься этим в квартире довольно проблематично: очень пыльно. А гараж подошел идеально. Сейчас у меня своя страничка в Instagram: я занялась бижутерией.









Во время ремонта хозяйка решила заменить окно и заказала стеклопакеты. Правда, зимой здесь все равно прохладно: обогревателя в морозы не хватает, а освоить буржуйку Наталья пока не успела.







На нижних уровнях ремонт пока только начинается. Но минчанка уже успела положить плитку в подвале и навести здесь порядки: когда-то все это было сильно захламлено.

















— В какой-то момент я даже думала сделать здесь что-то вроде места для фотосессий, но пока сама тут творю, отдыхаю. А сейчас прочитала про мужчину, который сделал комнату встреч, и подумала, что можно тоже что-то подобное сделать. Брошу пару кресел-мешков, музыку организую — будем с девчонками собираться. В общем, сделаю еще и зону отдыха в дополнение к мастерской.





От редакции. Вы тоже можете похвастаться своим гаражом? Присылайте фото и описание на dm@onliner.by или в Telegram @Dmitrymeleh.

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