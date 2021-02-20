В «Е-доставке» стали продавать продукты в кредит. Ставка от 22 до 24% годовых

Источник материала: Onliner

Сервис «Е-доставка» сообщил, что теперь любые товары можно покупать в кредит. Одно условие: сумма заказа должна быть от 50 рублей. Соответствующая новость появилась на сайте онлайн-гипермаркета.

Клиентам предлагается оформить кредит сроком от 6 до 12 месяцев на следующих условиях:

Кредит 22% годовых на срок до 6 месяцев.

Кредит 23% годовых на срок до 9 месяцев.

Кредит 24% годовых на срок до 12 месяцев.

Имеется возможность досрочного погашения без комиссий и ограничений. Вариант «Кредит» появился в поле выбора способа оплаты. Система сама покажет вам процентную ставку, размер ежемесячного платежа и итоговую сумму. Важно помнить, что при покупке товара в кредит скидки по промокодам не действуют. При оформлении заказа с доставкой в пункты выдачи заказов (ПВЗ) для расчета кредита берется цена, которая актуальна при курьерской доставке на дом.