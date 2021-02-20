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В «Е-доставке» стали продавать продукты в кредит. Ставка от 22 до 24% годовых

20.02.2021 15:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сервис «Е-доставка» сообщил, что теперь любые товары можно покупать в кредит. Одно условие: сумма заказа должна быть от 50 рублей. Соответствующая новость появилась на сайте онлайн-гипермаркета.

Клиентам предлагается оформить кредит сроком от 6 до 12 месяцев на следующих условиях:

  • Кредит 22% годовых на срок до 6 месяцев.
  • Кредит 23% годовых на срок до 9 месяцев.
  • Кредит 24% годовых на срок до 12 месяцев.

Имеется возможность досрочного погашения без комиссий и ограничений. Вариант «Кредит» появился в поле выбора способа оплаты. Система сама покажет вам процентную ставку, размер ежемесячного платежа и итоговую сумму. Важно помнить, что при покупке товара в кредит скидки по промокодам не действуют. При оформлении заказа с доставкой в пункты выдачи заказов (ПВЗ) для расчета кредита берется цена, которая актуальна при курьерской доставке на дом.

Кошелек Petek 1855 279 (гладкая кожа, черный/красный)
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132 р.
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Теги: Новости
 
 
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Сервис «Е-доставка» сообщил, что теперь любые товары можно покупать в кредит. Одно условие: сумма заказа должна быть от 50 рублей. Соответствующая новость появилась...
 
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