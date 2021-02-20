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В «Е-доставке» стали продавать продукты в кредит. Ставка от 22 до 24% годовых
Источник материала: Onliner
Сервис «Е-доставка» сообщил, что теперь любые товары можно покупать в кредит. Одно условие: сумма заказа должна быть от 50 рублей. Соответствующая новость
Клиентам предлагается оформить кредит сроком от 6 до 12 месяцев на следующих условиях:
Имеется возможность досрочного погашения без комиссий и ограничений. Вариант «Кредит» появился в поле выбора способа оплаты. Система сама покажет вам процентную ставку, размер ежемесячного платежа и итоговую сумму. Важно помнить, что при покупке товара в кредит скидки по промокодам не действуют. При оформлении заказа с доставкой в пункты выдачи заказов (ПВЗ) для расчета кредита берется цена, которая актуальна при курьерской доставке на дом.
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 110×90 мм
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 120×90 мм
аудитория унисекс, материал: натуральная кожа, 170×77 мм
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Сервис «Е-доставка» сообщил, что теперь любые товары можно покупать в кредит. Одно условие: сумма заказа должна быть от 50 рублей. Соответствующая новость появилась...
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