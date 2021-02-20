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"Правда тела". Вода: когда, как и сколько ее пить
20.02.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Разбираем самые популярные вопросы о питьевом режиме. Насколько наше самочувствие и здоровье зависит от выпитой воды? Сколько жидкости мы на самом деле получаем в течение дня - и сколько теряем? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
01:46 Нужно ли пить воду по утрам ( и насколько теплой она должна быть)
08:00 Сколько организм получает воды и сколько ее теряет
09:20 "Кожа и дыхание выделяют в сутки почти литр воды"
09:53 Сколько же мы должны выпивать воды
12:00 Как понять, что вы пьете слишком много
14:05 Нужно ли пить воду, если нет чувства жажды
16:07 Можно ли чаем или соком заменить воду
16:57 Правда ли ли, что правильный питьевой режим помогает похудеть
18:15 "Большим количеством воды вы разгоняете метаболизм, но это может повлечь другие патологии": миф или нет?
19:43 Как себя приучить пить воду
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Что произойдет с организмом, если каждое утро пить воду, и почему крайне важно, какой она температуры? Нужно ли заставлять себя пить, если не хочется? Как рассчитать...
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