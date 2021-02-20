Дивизион С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. На следующей неделе дивизион новейших зенитных ракетных систем С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине, такая информация размещена на сайте Минобороны РФ.

"24 февраля боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа заступают на боевое дежурство по охране восточных воздушных рубежей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороне отметили, что дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в районе военного городка Большая Елань Сахалинской области.

Планируется, что участие в мероприятии примут командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко и командующий 11-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

А как в Беларуси?

В республике продолжается работа по подготовке контрактов на поставку в Беларусь зенитно-ракетных комплексов С-400 и "Панцирь-С". На вооружении страны сейчас находятся ЗРК дальнего действия С-300. Первые дивизионы поступили в Беларусь в 2006 году, поставки продолжались до 2016-го. Сейчас на вооружении республики находится восемь дивизионов.

С-400 "Триумф" является новейшим зенитно-ракетным комплексом дальнего действия. Он способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические, которые летят со скоростью до 4,8 км/с на различных высотах.