ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дивизион С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине

20.02.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. На следующей неделе дивизион новейших зенитных ракетных систем С-400 заступит на боевое дежурство на Сахалине, такая информация размещена на сайте Минобороны РФ.

"24 февраля боевые расчеты ЗРС С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Восточного военного округа заступают на боевое дежурство по охране восточных воздушных рубежей Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В Минобороне отметили, что дивизион С-400 заступит на боевое дежурство в районе военного городка Большая Елань Сахалинской области.

Планируется, что участие в мероприятии примут командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко и командующий 11-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

А как в Беларуси?

В республике продолжается работа по подготовке контрактов на поставку в Беларусь зенитно-ракетных комплексов С-400 и "Панцирь-С". На вооружении страны сейчас находятся ЗРК дальнего действия С-300. Первые дивизионы поступили в Беларусь в 2006 году, поставки продолжались до 2016-го. Сейчас на вооружении республики находится восемь дивизионов.

С-400 "Триумф" является новейшим зенитно-ракетным комплексом дальнего действия. Он способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км, а также баллистические, которые летят со скоростью до 4,8 км/с на различных высотах.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" является новейшим комплексом дальнего действия, он способен уничтожать аэродинамические цели на дальности до 400 км.
 
Новости дня
Новости разные
 
Контрольный выстрел по экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by