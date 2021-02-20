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На Харьковской Peugeot вылетел с дороги и врезался в дерево и столб
Источник материала: Tut.by
Водитель получил травмы в аварии, которая произошла 20 февраля на столичной улице Харьковской. Об этом
Предварительно установлено, что 37-летний водитель Peugeot двигался со стороны Бетонного проезда в направлении улицы Домашевской. Вблизи дома № 53а он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где влетел в вал снега и дерево, после чего автомобиль продолжил движение и протаранил столб.
В результате ДТП водитель Peugeot получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
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