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На Харьковской Peugeot вылетел с дороги и врезался в дерево и столб

20.02.2021 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель получил травмы в аварии, которая произошла 20 февраля на столичной улице Харьковской. Об этом сообщили в ГАИ Минска.


Предварительно установлено, что 37-летний водитель Peugeot двигался со стороны Бетонного проезда в направлении улицы Домашевской. Вблизи дома № 53а он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где влетел в вал снега и дерево, после чего автомобиль продолжил движение и протаранил столб.


В результате ДТП водитель Peugeot получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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