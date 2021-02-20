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Культовая Diablo II будет перевыпущена

20.02.2021 15:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Blizzard анонсировала выход обновленной версии Diablo II. Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале студии, пишет Lenta.ru.

Ремастер игры был анонсирован в ходе онлайн-конференции BlizzConline. Diablo II Resurrected разрабатывается студиями Blizzard Entertainment и Vicarious Visions. По словам разработчиков, они обновили графику культовой игры. В частности, исходные двухмерные спрайты были преобразованы в 3D-графику с поддержкой разрешения 4К. Оригинальная версия тайтла имеет разрешение 800×600 пикселей, при желании геймеры смогут переключать графику прямо в игре.

В перевыпущенную Diablo II были добавлены рендеринг частиц, поддержка широкоформатных дисплеев, контроллеров для компьютеров, динамическое освещение, а также появилась возможность увеличения частоты обновления картинки до 144 герц.

Обновленная версия игры будет доступна на ПК, Xbox Series X и S, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 и Nintendo Switch. Сроки выхода Diablo II Resurrected не уточняются, но тайтл точно должен появиться до конца 2021 года. В сообщении также говорится, что на ПК и приставках нового поколения обновленная Diablo II будет работать в максимальном разрешении — 4K с 60 fps.

Отметим, что Blizzard уже открыла предзаказы на Diablo II: Resurrected в сервисе Battle.net: стандартное издание продается за 1999 российских рублей (примерно 70 белорусских), а коллекционное — за 2999 российских рублей (примерно 105 белорусских).

Оригинальная игра Diablo II была выпущена 29 июня 2000 года. Тайтл в жанре ролевого боевика получил высокие оценки критиков и вошел в число одних из самых продаваемых игр 2000 года. Игра-продолжение Diablo III появилась в 2012 году.

 
 
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Ремастер игры был анонсирован в ходе онлайн-конференции BlizzConline.
 
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