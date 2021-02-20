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Минское «Динамо» может обеспечить себе путевку в плей-офф КХЛ
Источник материала: Навiны
Минское «Динамо» 20 февраля может обеспечить себе путевку в плей-офф КХЛ.
Это произойдет в том случае, если минчане обыграют «Трактор», а «Спартак» проиграет в основное время «Ак Барсу».
Игра состоится 20 февраля в 17:30. Почти все билеты на матч проданы, сообщает телеграм-канал минского клуба.
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Минское «Динамо» 20 февраля может обеспечить себе путевку в плей-офф КХЛ.
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