Минское «Динамо» может обеспечить себе путевку в плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» 20 февраля может обеспечить себе путевку в плей-офф КХЛ.





Это произойдет в том случае, если минчане обыграют «Трактор», а «Спартак» проиграет в основное время «Ак Барсу».

Игра состоится 20 февраля в 17:30. Почти все билеты на матч проданы, сообщает телеграм-канал минского клуба.