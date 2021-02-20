Источник материала: Хартия'97

«В памяти не останутся ледовые дворцы и библиотека»: Виталий Гурков жестко ответил Лукашенко 20.02.2021, 15:25

Виталий Гурков

Фото: charter97.org

Спортсмен «размазал» узурпатора.

Белорусский боец Виталий Гурков жестко ответил на высказывание узурпатора Лукашенко о том, что останется в памяти у народа.

«А в памяти останутся десятки тысяч сломанных судеб, без вести пропавшие и убитые. Террор, кровь и боль белорусского народа. А не ледовые дворцы и библиотека», – написал Гурков в своем Instagram .

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .