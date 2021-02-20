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«В памяти не останутся ледовые дворцы и библиотека»: Виталий Гурков жестко ответил Лукашенко

20.02.2021 15:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«В памяти не останутся ледовые дворцы и библиотека»: Виталий Гурков жестко ответил Лукашенко

  • 20.02.2021, 15:25
«В памяти не останутся ледовые дворцы и библиотека»: Виталий Гурков жестко ответил Лукашенко
Виталий Гурков
Фото: charter97.org

Спортсмен «размазал» узурпатора.

Белорусский боец Виталий Гурков жестко ответил на высказывание узурпатора Лукашенко о том, что останется в памяти у народа.

«А в памяти останутся десятки тысяч сломанных судеб, без вести пропавшие и убитые. Террор, кровь и боль белорусского народа. А не ледовые дворцы и библиотека», – написал Гурков в своем Instagram.

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