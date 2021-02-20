Источник материала: Хартия'97

«Мы не сдадимся!»: минские пенсионеры вышли на акцию протеста 1 20.02.2021, 14:27

Отважные белорусы собрались на проспекте Дзержинского, у мемориала «Память».

Минские пенсионеры вышли на акцию протеста. Люди собрались на проспекте Дзержинского, у мемориала «Память».

«Мы не сдадимся! Мы не боимся! Субботнее утро начинается не с кофе, утро начинается с борьбы!», — заявили участники акции.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия 97%» .

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