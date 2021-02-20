|
«Мы не сдадимся!»: минские пенсионеры вышли на акцию протеста
Источник материала: Хартия'97
«Мы не сдадимся!»: минские пенсионеры вышли на акцию протеста
Отважные белорусы собрались на проспекте Дзержинского, у мемориала «Память».
Минские пенсионеры вышли на акцию протеста. Люди собрались на проспекте Дзержинского, у мемориала «Память».
«Мы не сдадимся! Мы не боимся! Субботнее утро начинается не с кофе, утро начинается с борьбы!», — заявили участники акции.
Видео опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отважные белорусы собрались на проспекте Дзержинского, у мемориала «Память».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)