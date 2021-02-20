Андрей Бастунец: «Я был убежден, что домой уже не вернусь…»

уточнила у председателя БАЖ Андрея Бастунца: отчего силовики так заинтересовались печатью, что в ней криминального? «Народная Воля»у председателя БАЖ Андрея Бастунца: отчего силовики так заинтересовались печатью, что в ней криминального?





– Дело в том, что у нас в офисе стоял небольшой сейф, там хранились печать и документы, – рассказывает Андрей Бастунец. – Пароль от сейфа в той стрессовой ситуации я не смог вспомнить, а мой телефон повредился. И те, кто проводил обыск, решили забрать сейф вместе со всем содержимым, поскольку не смогли его открыть на месте.





Стоит отметить, что в сейфе была не только печать, но и бухгалтерские документы, а также другие необходимые нам бумаги. Например, до 1 марта мы должны предоставить отчетность в Министерство юстиции. Так что не в одной печати дело, а в целом комплекте документов, к которым мы сейчас не имеем доступа.





– Что еще ценного было в сейфе?





– Там хранились трудовые книжки, договоры, устав, документация, которая касается деятельности Белорусской ассоциации журналистов. Но это еще полбеды! Беда в том, что опечатан офис, и люди не могут попасть на свои рабочие места. А в офисе тоже есть документация, которая нам необходима для продолжения деятельности.





– А почему опечатали офис?





– Причиной стал журнал «Абажур». У нас лежало 5–6 номеров. Вероятно, внимание сотрудников МВД привлек журнал, сделанный в красно-белых тонах, там были очень красивые фотографии с августовских протестов. Я пытался объяснить, что журнал зарегистрирован Министерством информации, что все сигнальные экземпляры направляются в Мининформации, Администрацию президента и прочие ведомства. Журналов было много, и те, кто руководил обыском, как я понимаю, дали команду забрать по экземпляру каждого номера, а остальные – пересчитать и опечатать офис.





Нас это абсолютно не устраивает, и мы будем обращаться к следователю с просьбой, чтобы сняли арест с офиса и вернули печать организации. Потому что это препятствует действию общественной организации.





– А технику тоже забрали?





– Да. Всё, что было, унесли.





– Хорошо, что после обысков никто из руководства БАЖа не оказался за решеткой, но вы же понимаете, что свобода может закончиться в любой момент…





– В день обыска я был абсолютно убежден, что домой уже не вернусь. И поэтому взял с собой зубную щетку и другие предметы первой необходимости, оделся потеплее.





– Зампредседателя БАЖа Борис Горецкий анонсировал очередной съезд организации, который запланирован на 16 апреля…





– Съезд никто не отменял, мы должны его провести. Хотя, конечно, понимаем, что может случиться все что угодно. Исключать перенос съезда нельзя, потому что никто не знает, как повернется ситуация. Мы прорабатываем разные варианты, в том числе и проведение съезда онлайн. Понимаем, что если будет очень жесткий наезд на Белорусскую ассоциацию журналистов, то может сложиться ситуация, в которой будет не до съезда, если по-прежнему будет актуален вопрос об ограничении деятельности организации.





Сейчас прежде всего надо решить, как разблокировать офис, вернуть печать, наладить деятельность в ситуации, когда нет ни офиса, ни техники…





– Белорусский союз журналистов довольно саркастически, на мой взгляд, отреагировал на обыски в БАЖе…





– Я считаю, что они работают за пределами профессиональной этики. Если вы обратите внимание, БАЖ всегда воздерживался от каких-то оценок деятельности Белорусского союза журналистов сугубо по этическим соображениям.





– Складывается впечатление, что власть объявила настоящую войну независимым журналистам…





– Это не война. На мой взгляд, это попытка подавить всяческое сопротивление. Почти все независимые средства массовой информации сейчас находятся в критическом положении и под серьезным давлением. Серьезный наезд идет не только на журналистов, но и на правозащитников, представителей независимого профсоюзного движения.





Но мы должны пережить этот сложный период. Думаю, в конечном итоге всё закончится хорошо. Правда, сколько времени на это потребуется – предсказать трудно…



