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НАТО вынуждает Россию активизировать защиту – Песков

20.02.2021 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. США не скрывают намерений помочь Украине наращивать наступательный потенциал.

"Соединенные Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь из Америки - она на Украину поступает", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Украине никто не угрожает

Несмотря на то, что Украине никто не угрожает, Киев "накачивают на проявление агрессивности", отметил Песков. В том числе это касается и решения проблем юго-востока Украины, подчеркнул он.

"Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы", – добавил Песков.

Журналисты попросили его уточнить, какие именно государства имел в виду президент России, когда говорил, что оружие и боеприпасы поставляют в Донбасс страны, "симпатизирующие этому региону"

"Я не могу ничего к этому добавить и не могу как-то уточнить здесь. Но очевидно, что, скажем так, если есть спрос для самообороны, то предложение всегда находится", - отметил в ответ Песков.

Санкции против российских СМИ

В РФ никто не закрывает СМИ и не вводит санкции против собственных граждан, подчеркнул Песков. Поэтому проводить в этом вопросе параллели с ситуацией на Украине глупо, считает он. 

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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"Вот, например, телеканал "Дождь" свободно работает... я тоже надеюсь, на самом деле, что телеканал "Дождь" тоже эти тенденции репрессивные замечает на Украине. Но вы видите, что чрезвычайно оппозиционно настроенные СМИ продолжают работать... и в одночасье их никто не закрывает, поэтому глупо здесь проводить какие-то параллели", – сказал Песков.

Также он отметил, что в России никто не отнимает "вдруг всю собственность, не вводит санкции против своих же граждан" только за то, что у них есть определенные различия с правительством.

"Здесь как раз, что называется, две большие разницы", – добавил Песков.

Перспективы Навального

Прокомментировал Песков и политические перспективы Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ, все граждане страны имеют равные права и обязанности.

"Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, дает им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами", – сказал он.

Напомним, ранее прошло заседание суда, на котором Навальному утвердили замену условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Теперь оппозиционеру предстоит отправиться в колонию на 2,5 года.

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Теги: Минск
 
 
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Усиление НАТО возле границ России, ситуация на Украине и политические перспективы Навального: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал...
 
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