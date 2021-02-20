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Как легко похудеть к весне? Советы диетолога

20.02.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как легко похудеть к весне? Советы диетолога

Тем, кто хочет похудеть к весне, необходимо ежедневно выпивать достаточное количество воды, поскольку при ее нехватке организм запасает дополнительные жировые клетки, рассказала NEWS.ru диетолог и терапевт Ольга Бурлакова.

Она отметила, что на один килограмм веса должно приходиться 30 миллилитров воды. Она будет лучше усваиваться, если в нее добавлять немного лимонного сока. Такой напиток лучше употреблять до еды или во время приема пищи. 

Диетолог также рекомендует не есть дрожжевой хлеб, не злоупотреблять молочной продукцией. Вместо коровьего молока можно пить растительное. Еще один совет врача – снизить количество потребляемого животного белка.

Ольга Бурлакова советует есть овощи и фрукты, заменить сладкое сухофруктами, орехами и злаковыми батончиками. 

ФОТО: perfecto-room.com

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Тем, кто хочет похудеть к весне, необходимо ежедневно выпивать достаточное количество воды, поскольку при ее нехватке организм запасает дополнительные жировые...
 
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