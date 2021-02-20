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Поезда из Беларуси в Россию снова будут останавливаться в Витебске и Орше
Источник материала: ОНТ
Между Беларусь и Россией продолжается поэтапное возобновление железнодорожного пассажирского сообщения,
Поезд № 79/80 Калининград–Санкт-Петербург, который отправляется из Санкт-Петербурга с 22 февраля, а из Калининграда с 24 февраля, будет останавливаться на станции Витебск.
Поезд №360/359 Калининград–Адлер, отправляющийся из Калининграда с 22 февраля, а из Адлера с 25 февраля, будет делать остановку на станциях Минск-Пассажирский и Орша-Центральная.
Стать пассажирами данных поездов пока могут только граждане Беларуси и России.
ФОТО: БЕЛТА
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Между Беларусь и Россией продолжается поэтапное возобновление железнодорожного пассажирского сообщения, рассказали в пресс-центре БЖД. Поезд № 79/80...
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