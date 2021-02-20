Цена на биткоин выросла до 56 тысяч долларов

Источник материала: ОНТ

Стоимость самой популярной криптовалюты – биткоина – поднялась выше 56 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 0:25 мск на бирже Binance биткоин растет до 56 тысяч долларов.

Сейчас биткоин дорожает на 7,9%, сообщает портал CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам.

ФОТО: habr.com

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