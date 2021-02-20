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В Москве состоялась церемония прощания с Андреем Мягковым
Источник материала: ОНТ
С народным артистом РСФСР Андреем Мягковым простились в МХТ имени Чехова,
Актер скончался в четверг в возрасте 82 лет. Прощание состоялось в театре, где Андрей Мягков работал более 30 лет.
Церемонию провел ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, Андрей Мягков был одним из лучших педагогов.
Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
ФОТО: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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С народным артистом РСФСР Андреем Мягковым простились в МХТ имени Чехова, пишет РИА Новости. Актер скончался в четверг в возрасте 82 лет. Прощание состоялось в...
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