В Москве состоялась церемония прощания с Андреем Мягковым

Источник материала: ОНТ

С народным артистом РСФСР Андреем Мягковым простились в МХТ имени Чехова, пишет РИА Новости.

Актер скончался в четверг в возрасте 82 лет. Прощание состоялось в театре, где Андрей Мягков работал более 30 лет.

Церемонию провел ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. По его словам, Андрей Мягков был одним из лучших педагогов.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

ФОТО: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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