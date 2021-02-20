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В центре Брюсселя вывесили баннер в поддержку белорусских журналисток

20.02.2021 16:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В центре Брюсселя вывесили баннер в поддержку белорусских журналисток

  • 20.02.2021, 16:26
В центре Брюсселя вывесили баннер в поддержку белорусских журналисток

Бельгия солидарна с белорусами в борьбе за свободу.

В центре Брюсселя вывесили баннер в поддержку белорусских журналисток Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой.

- Бельгия это цивилизованная страна без диктатуры, которая поддерживает борьбу белорусов за свободу! - пишет телеграм-каналу «Баста» читатель.

Напомним, что 18 февраля две журналистки «Белсата» – Дарья Чульцова и Екатерина Андреева – были осуждены на два года лишения свободы по необоснованным обвинениям.



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Бельгия солидарна с белорусами в борьбе за свободу.
 
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