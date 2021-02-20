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Гомельчане уверены в победе над узурпатором
Источник материала: Хартия'97
Гомельчане уверены в победе над узурпатором
Фотофакт.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.
Гомельский микрорайон Костюковка не сдается и уверен в нашей победе, пишет телеграм-канал
«Пад сьцягам бел-чырвона-белым за волю‚ праўду‚ за штандар іду я ў бой адважна‚ сьмела. Я - сын свабоды. Я — змагар», - с таким настроем гомельчане выходят на акции.
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