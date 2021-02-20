Осака выиграла 2-й Australian Open и 4-й «Шлем» в карьере

Источник материала: Tut.by

Третья ракетка мира из Японии Наоми Осака стала 4-кратной победительницей «ТБШ». В финале Australian Open она в двух сетах переиграла американку Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут.



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На счету Осаки 6 эйсов (2 у Брэйди), 2 двойные ошибки (4), 16 виннерсов (15) и 24 анфорса (31). Наоми реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов против 2 из 4 у Дженнифер.

Осака во второй раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. Впервые ей это удалось в 2019 году.

Наоми пока непобедима в финалах «Шлемов» – она 4 раза играла в решающих матчах и взяла 4 титула. В обновленном рейтинге Осака поднимется на одну позицию и сместит со второй строчки Симону Халеп.