﻿ Осака выиграла 2-й Australian Open и 4-й «Шлем» в карьере. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Осака выиграла 2-й Australian Open и 4-й «Шлем» в карьере

20.02.2021 16:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Третья ракетка мира из Японии Наоми Осака стала 4-кратной победительницей «ТБШ». В финале Australian Open она в двух сетах переиграла американку Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут.


Фото: Reuters

На счету Осаки 6 эйсов (2 у Брэйди), 2 двойные ошибки (4), 16 виннерсов (15) и 24 анфорса (31). Наоми реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов против 2 из 4 у Дженнифер.

Осака во второй раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. Впервые ей это удалось в 2019 году.

Наоми пока непобедима в финалах «Шлемов» – она 4 раза играла в решающих матчах и взяла 4 титула. В обновленном рейтинге Осака поднимется на одну позицию и сместит со второй строчки Симону Халеп.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В решающем матче турнира 23-летняя японка не оставила шансов Дженнифер Брэйди из США.
 
Новости дня
Новости разные
 
Чым Лукашэнка выгадны Пуціну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by