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Осака выиграла 2-й Australian Open и 4-й «Шлем» в карьере
Источник материала: Tut.by
Третья ракетка мира из Японии Наоми Осака стала 4-кратной победительницей «ТБШ». В финале Australian Open она в двух сетах переиграла американку Дженнифер Брэйди – 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 17 минут.
На счету Осаки 6 эйсов (2 у Брэйди), 2 двойные ошибки (4), 16 виннерсов (15) и 24 анфорса (31). Наоми реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов против 2 из 4 у Дженнифер.
Осака во второй раз выиграла Открытый чемпионат Австралии. Впервые ей это удалось в 2019 году.
Наоми пока непобедима в финалах «Шлемов» – она 4 раза играла в решающих матчах и взяла 4 титула. В обновленном рейтинге Осака поднимется на одну позицию и сместит со второй строчки Симону Халеп.
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В решающем матче турнира 23-летняя японка не оставила шансов Дженнифер Брэйди из США.
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