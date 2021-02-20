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Цена биткоина впервые превысила 57 тысяч долларов

20.02.2021 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошедшие сутки биткоин подорожал еще на 4,5 тысячи долларов, поднявшись до нового исторического максимума выше 57 тысяч долларов. К 15.25 стоимость биткоина на бирже Binance достигла отметки 57 298 долларов.

Вчера капитализация криптовалюты впервые превысила 1 трлн долларов, с тех пор она выросла еще на 64 млрд долларов. Доля актива на рынке цифровых денег составляет 59% при его общей оценке в 1,79 млрд долларов.

Рост рынка криптовалют во второй половине февраля ускорился после того, как MicroStrategy объявила о планах увеличить свои инвестиции в биткоин на 900 млн долларов. Через несколько дней компания закрыла раунд продажи облигаций на сумму свыше 1 млрд долларов с погашением в феврале 2027 года и возможностью досрочного выкупа бумаг с февраля 2024 года.

Также в начале месяца компания Tesla сообщила о покупке биткоинов на сумму в 1,5 млрд долларов. Помимо этого, производитель электрокаров планирует начать принимать криптовалюту к оплате.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рост рынка криптовалют во второй половине февраля ускорился после того, как MicroStrategy объявила о планах увеличить свои инвестиции в биткоин на 900 млн долларов.
 
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