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Решение о санкциях принято на сегодняшнем заседании СНБО / Фото УНИАН, Володимир Струмковский

«Что касается юридических лиц, попавших под санкции, то это компании, которые зарегистрированы в Молдове, РФ и других странах.



Пять компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовым актам, также сегодня попали под санкции», - уточнил секретарь СНБО.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены В целом соответствующее решение принято в отношении 19 юридических и 8 физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности.«Сегодня СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых отныне указом президента были наложены соответствующие санкции», - сказал он.По словам Данилова, санкции будут наложены на граждан УкраиныОтвечая на уточняющий вопрос журналистов, секретарь СНБО сообщил, что санкции накладываются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.Данилов сообщил, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и всех названных выше лиц санкции применены по этой статье.По его словам, все детали будут изложены в указе президента, который появится в ближайшее время.Данилов уточнил, что соответствующие санкции наложены не только на компании-владельцы самолетов, но и на сами самолеты.Он также добавил, что санкции будут действовать три года.