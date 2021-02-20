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СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены

20.02.2021 16:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

СНБО ввел санкции против Медведчука и его жены
Решение о санкциях принято на сегодняшнем заседании СНБО / Фото УНИАН, Володимир Струмковский
Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания Совета нацбезопасности.

«Сегодня СНБО принял решение в отношении 19 юридических и 8 физических лиц, на которых отныне указом президента были наложены соответствующие санкции», - сказал он.

По словам Данилова, санкции будут наложены на граждан Украины Оксану Марченко, Виктора Медведчука, Наталью Лавренюк и граждан РФ Сергея Лисогора, Александра Масленка, Михаила Попова, Константина Вацьковського, Виталия Донченко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, секретарь СНБО сообщил, что санкции накладываются на все имущество и активы, которые в подчинении Медведчука и его жены.

Данилов сообщил, что Служба безопасности Украины ведет уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и всех названных выше лиц санкции применены по этой статье.

«Что касается юридических лиц, попавших под санкции, то это компании, которые зарегистрированы в Молдове, РФ и других странах.

Пять компаний, которые являются владельцами самолетов, совершавших прямые полеты из Киева в Москву вопреки действующим нормативно-правовым актам, также сегодня попали под санкции», - уточнил секретарь СНБО.


По его словам, все детали будут изложены в указе президента, который появится в ближайшее время.

Данилов уточнил, что соответствующие санкции наложены не только на компании-владельцы самолетов, но и на сами самолеты.

Он также добавил, что санкции будут действовать три года.
 
 
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В целом соответствующее решение принято в отношении 19 юридических и 8 физических лиц.
 
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