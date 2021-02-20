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Житель Крупского района погиб на пожаре
Источник материала: Навiны
В Крупском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС.
Вечером 19 февраля спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Гумны Крупского района Минской области. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1959 года рождения.
Причины пожара и гибели мужчины устанавливаются.
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В Крупском районе при пожаре в частном доме погиб мужчина, сообщили в пресс-службе МЧС.
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