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Сланцы с носками, слоучи с лабутенами. Странные слова из мира моды
20.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пиджак оверсайз, кроп-топ, слоучи и сумка-пельмень — мастхэвы этого года? Разбираемся, что значат все эти новомодные слова и такие ли они новые на самом деле.
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Можно ли носить сланцы с носками? А шлепанцы? Чем худи отличается от свитшота, сникеры от кроссовок, а рубашка от сорочки? "От-кутюр" — это от кого?
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