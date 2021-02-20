В России начали работать над вакциной от нового штамма птичьего гриппа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 фев – Sputnik. Оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к созданию кандидатного вакцинного штамма, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Максютов отметил, что оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы.

"Она позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", – добавил директор центра "Вектор" в эфире "Первого канала".

Вспышка птичьего гриппа

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что на птицефабрике на юге России в декабре 2020 года была зарегистрирована вспышка вируса H5N8. Тогда заразились семь сотрудников, но болезнь прошла в легкой форме.

Новый возбудитель гриппа птиц А способен передаваться от птиц к человеку, так как он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку этот вариант вируса пока не передается.