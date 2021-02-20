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В России начали работать над вакциной от нового штамма птичьего гриппа
20.02.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 фев – Sputnik. Оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к созданию кандидатного вакцинного штамма, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Максютов отметил, что оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы.
"Она позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения, а также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", – добавил директор центра "Вектор" в эфире "Первого канала".
Вспышка птичьего гриппа
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что на птицефабрике на юге России в декабре 2020 года
Новый возбудитель гриппа птиц А способен передаваться от птиц к человеку, так как он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку этот вариант вируса пока не передается.
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Ранее сообщалось, что семеро сотрудников птицефабрики на юге России в декабре 2020 года заразились птичьим гриппом, к счастью, болезнь прошла в легкой форме.
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