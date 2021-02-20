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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки

20.02.2021 17:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Субботняя программа чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке завершится мужской эстафетой.


Фото: Дарья Бурякина

Нашу команду сегодня представят Никита Лобастов, Антон Смольский. Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.

Главные фавориты выставили следующие составы:

Норвегия: Лагрейд, Т. Бё, Й. Бё, Кристиансен.

Франция: Гигонна, Фийон Майе, Дестье, Жаклен.

Германия: Лессер, Реес, Пайффер, Долль.

Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.

Россия: Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов.

Украина: Цымбал, Пидручный, Прима, Дудченко.

Италия: Бионаз, Хофер, Джакомель, Виндиш.

Австрия: Коматц, Эдер, Ляйтнер, Ю. Эберхард.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Субботняя программа чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке завершится мужской эстафетой.
 
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