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Белорусские биатлонисты выступают в эстафете. Онлайн гонки
Источник материала: Tut.by
Субботняя программа чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке завершится мужской эстафетой.
Нашу команду сегодня представят Никита Лобастов, Антон Смольский. Максим Воробей и Дмитрий Лазовский.
Главные фавориты выставили следующие составы:
Норвегия: Лагрейд, Т. Бё, Й. Бё, Кристиансен.
Франция: Гигонна, Фийон Майе, Дестье, Жаклен.
Германия: Лессер, Реес, Пайффер, Долль.
Швеция: Фемлинг, Нелин, Понсилуома, Самуэльссон.
Россия: Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов.
Украина: Цымбал, Пидручный, Прима, Дудченко.
Италия: Бионаз, Хофер, Джакомель, Виндиш.
Австрия: Коматц, Эдер, Ляйтнер, Ю. Эберхард.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Субботняя программа чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке завершится мужской эстафетой.
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