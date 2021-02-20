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Неврологи определили причину возникновения шизофрении

20.02.2021 17:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Неврологи определили причину возникновения шизофрении
Иллюстративное фото
Шизофрения может быть вызвана неисправной передачей сигналов в головном мозге, согласно исследованию Императорского колледжа Лондона.

Учёные определили 49 генов, которые работают иначе в мозге больных с шизофренией по сравнению со здоровыми людьми. Многие из этих генов, как было установлено, участвуют в контроле передачи клеточных сигналов в головном мозге. Специалистами был сделан вывод, что аномалии в пути, благодаря которому клетки «разговаривают» друг с другом, могут быть причиной болезни.

Симптомы шизофрении разнообразны, но, как правило, включают в себя галлюцинации, отсутствие мотивации и нарушение социального функционирования. Причины шизофрении до сих пор точно неизвестны.

Расстройство не обладает сильным физическим воздействием на мозг. Некоторые психиатры считают, что шизофрения может быть вызвана слишком активным производством в мозге гормона допамина, отчасти потому, что препараты, блокирующие его действие, обеспечивают эффективное лечение этого состояния. Другая теория заключается в том, что шизофрения развивается при повреждении слоя вокруг нервных клеток, состоящего из вещества миелина. Тем не менее, новое исследование показало, что активность генов допамина и миелина не различается у шизофреников и людей без диагноза.

Открытие, доказывающее, что у больных шизофренией нарушаются клеточные мозговые сигналы, может привести к созданию новых способов не только лечения, но и диагностики условия, считают английские терапевты. На данный момент болезнь обнаруживают только на основе поведенческих признаков.
 
 
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Учёные определили 49 генов, которые работают иначе в мозге больных с шизофренией.
 
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